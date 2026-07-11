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إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات

تقارير نشرة الاخبار
2026-07-11 | 13:20
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إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات
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إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات

 
 
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