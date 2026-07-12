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في الداخل الإسرائيليّ مصير مفاوضات روما مجهول
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-12 | 13:20
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في الداخل الإسرائيليّ مصير مفاوضات روما مجهول
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في الداخل الإسرائيليّ مصير مفاوضات روما مجهول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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