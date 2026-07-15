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إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-15 | 13:48
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إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
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إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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