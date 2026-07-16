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"الضوء والغبار"… عمل فنّي يستعيد الإنسان في سيرة القديس فرنسيس الأسيزي بعد 800 عام على وفاته
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-16 | 14:01
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"الضوء والغبار"… عمل فنّي يستعيد الإنسان في سيرة القديس فرنسيس الأسيزي بعد 800 عام على وفاته
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"الضوء والغبار"… عمل فنّي يستعيد الإنسان في سيرة القديس فرنسيس الأسيزي بعد 800 عام على وفاته
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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عمل فنّي
القديس فرنسيس الأسيزي
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