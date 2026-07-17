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o
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o
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o
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o
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آبل تتهم OpenAI بالسرقة
الكاتب:
رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-17 | 13:41
مشاهدات عالية
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آبل تتهم OpenAI بالسرقة
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آبل تتهم OpenAI بالسرقة
*
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