الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ذخائر الطوباوي الجديد تحطّ في تنورين في الوقفة الثانية

تقارير نشرة الاخبار
2026-07-26 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ذخائر الطوباوي الجديد تحطّ في تنورين في الوقفة الثانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ذخائر الطوباوي الجديد تحطّ في تنورين في الوقفة الثانية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الطوباوي

الجديد

تنورين

الوقفة

الثانية

LBCI التالي
الـLBCI في زوطر الغربية: احياء تبدلت كل معالمها
وقفة أولى: ذخائر الطوباوي الياس الحويّك في حدث الجبّة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:04

البابا لاوون الرابع عشر: ليمنح الطوباوي إلياس الحويك السلام للبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:57

الزيدي وسلام يؤكدان تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق ولبنان

LBCI
أخبار دولية
08:39

وزير الداخلية الألماني يقول إن اعتداء برلين "هجوم إرهابي إسلامي"

LBCI
أخبار دولية
08:35

انفجار لغم بحري في ناقلة نفط بمضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

ذخائر الطوباوي الجديد تجوب القرى... وسط استقبال شعبي وروحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

الـLBCI في زوطر الغربية: احياء تبدلت كل معالمها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:51

وقفة أولى: ذخائر الطوباوي الياس الحويّك في حدث الجبّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:45

انطلاق موكب ذخائر الطوباوي الياس الحويّك...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-11

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب فؤاد مخزومي صباحا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-21

قيادة الجيش: وحدات مختصة من الجيش تقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية - النبطية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-28

أ.ف.ب: تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا واحتمال سقوط قتلى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

ذخائر الطوباوي الجديد تجوب القرى... وسط استقبال شعبي وروحي

LBCI
أخبار لبنان
08:00

بطريرك الكلدان في العراق ترأس قداسًا لمناسبة زيارته لبنان في حضور الوزير مرقص ممثلًا رئيس الجمهورية: الصراعات شر يجب التخلص منه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

الـLBCI في زوطر الغربية: احياء تبدلت كل معالمها

LBCI
آخر الأخبار
07:38

نتنياهو: سأسافر غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب وأشارك في تأبين صديق إسرائيل السيناتور ليندسي غراهام

LBCI
أخبار لبنان
07:24

المحطّة الثالثة لذخائر الطوباوي الجديد... بلدة حلتا

LBCI
أخبار لبنان
05:53

الراعي في قداس الشكر على تطويب الحويك: عندما يلتقي الإيمان بالمسؤولية الوطنية يصبح قوة تبني الأوطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:11

ذخائر الطوباوي الجديد تحطّ في تنورين في الوقفة الثانية

LBCI
أخبار لبنان
04:07

النائب فضل الله: العدو يدمر قرى الحدود والسلطة تتفرج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:51

وقفة أولى: ذخائر الطوباوي الياس الحويّك في حدث الجبّة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:41

طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة...لتعود الى الارتفاع الاثنين

LBCI
أمن وقضاء
12:16

قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

LBCI
أمن وقضاء
09:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

LBCI
خبر عاجل
06:45

قيادة الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال الانتشار وعودة الأهالي إلى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
09:43

الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي

LBCI
أمن وقضاء
03:47

أعمال تزفيت على طريق الشام بين السوديكو وتقاطع شارع حبيب باشا السعد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More