سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب

بين استحقاقات الداخل اللبناني، والتحولات المتسارعة في المنطقة، يتزايد الحضور الأوروبي في المشهد السياسي.



وفي أول مقابلة لها بعد مباحثاتها مع الرؤساء الثلاثة، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، تتحدث حصرياً مع الـLBCI عن التطورات الراهنة، الإصلاحات، ومستقبل الاستقرار في الجنوب.