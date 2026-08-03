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وزير العدل: العدالة في ملف المرفأ تبدأ بالحقيقة وتنتهي بالمحاسبة

تقارير نشرة الاخبار
2026-08-03 | 13:20
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وزير العدل: العدالة في ملف المرفأ تبدأ بالحقيقة وتنتهي بالمحاسبة
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وزير العدل: العدالة في ملف المرفأ تبدأ بالحقيقة وتنتهي بالمحاسبة

 
 
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