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الشعر يعود إلى بيته في دمشق!

تقارير نشرة الاخبار
2026-08-08 | 13:36
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الشعر يعود إلى بيته في دمشق!
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الشعر يعود إلى بيته في دمشق!

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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