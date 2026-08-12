مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة... فماذا يختلف عن التوقيف الاول؟

أصدرت قاضي التحقيق في بيروت شهرزاد ناصر مذكرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي إستجوبته بعدما مَثُل أمامها في قصر العدل.



وكانت جلسة الإستجواب الأولى قد عقدت، بعد يومين على الإدعاء عليه من قبل المدعي العام الإستئنافي القاضي رجا حاموش وإحالته الى قاضي التحقيق، في ملف يتضمن تهماً تشمل تأسيس شركات وهمية، وسرقة أموال من مصرف لبنان، وتحويلها بطرق إحتيالية لشراء أسهم وسندات، إلى جانب تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والرشوة.



مذكرة التوقيف هذه هي تثبيت لإحتجاز سلامة في 31 تموز الماضي.



توقيف يأتي بعد توقيف أول في أيلول من العام 2024، تلاه إطلاق في أيلول من العام الماضي بعد قضائه نحو سنة في التوقيف الاحتياطي بكفالة مالية قياسية، وتدابير إحترازية شملت قرار منعه من السفر.



فماذا يختلف التوقيف الاول عن الثاني؟