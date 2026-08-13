مقدمة النشرة المسائية 13-8-2026

قد تكون البلاد دخلت عمليًا، في عطلة حكومية ونيابية، بما تبقى من أيام الشهر، وهذا ما يفسِّر سرعة إنهاء الملفات، سواء في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أو في جلسات التشريع في مجلس النواب، فكانت المصادقة على قوانينِ إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام، وتركت هذه الجلسات ندوبًا في العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وهذه الندوب لم تؤثر على المصادقة على قانون العفو العام.



هذه الملفات شيء، وملف الجنوب شيء آخر.



ففيما لم يتحدد بعد موعد جولة المفاوضات الثامنة في روما، بدت إسرائيل في سباق مع الوقت، لتنهي ملف علي الطاهر قبل أيلول.



عمليًا، تلال علي الطاهر في عهدة الحرس الثوريّ الإيرانيّ، وقرارُها في طهران لا في الضاحية الجنوبية، وهذا ما يجعلها تدخل في الملف الإقليميّ.



ففي الأجواء من إسرائيل، أنّ تلال علي الطاهر بما تحويه من انفاق، اقتربت من لحظة المواجهة.



وبحسب موقع واللا الاسرائيليّ، يدفع وزير الامن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان ايال زامير لتنفيذ عمليةٍ هناك تطال أرض التلال وانفاقها.



ودائمًا بحسب الأجواء الإسرائيلية، فإنّ قرار شن العملية اتخذ، على الرغم من تحذيرات واشنطن من تداعياتها على مسار التفاوض المباشر مع لبنان.



هذا في وقت كُشف أنّ الإيرانيين نقلوا بدورهم الى الولايات المتحدة، تهديدات بالرد، في محاولة لخلق معادلة جديدة، تشبه معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال.



وأيران بهذا المعنى تربط عودة الحرب بإصرار إسرائيل على مهاجمة علي الطاهر.



وفيما تقول جهات أمنية اسرائيلية إنّ عناصر من حزب الله قتلوا داخل الأنفاق، يتحدث مسؤولون في الاستخبارات والأجهزة الأمنية، عن أن لا نية لمن صمد من عناصر حزب الله والحرس الثوريّ، بالاستسلام.



وتضع اسرائيل سيناريو لهؤلاء، يقضي بخروجهم من الانفاق حاملين الرايات البيض، فلا يتعرضون للقتل، انما ينقلون للتحقيق في الداخل الاسرائيليّ.



التعقيدات في الملف الأميركيّ الإيرانيّ ليست أقلّ حدة:

حسين طائب قائد قوات الباسيج أكد اليوم أنّ مضيق هرمز "تحت سيطرة وإدارة إيران".



جاء هذا التأكيد، بعد يوم من حديث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن "السيطرة الكاملة" للولايات المتحدة على الممر المائيّ الاستراتيجيّ.



بالعودة إلى الملفات الداخلية، متى يصل ملف طيور المطار إلى خواتيمه؟ وهل تعرف الوزارات "إنو اليوم في شي اسمه واتساب حلَّ بدل البريد".