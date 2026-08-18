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حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
الكاتب:
مارون ناصيف
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-18 | 13:36
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حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
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حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
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