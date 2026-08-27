الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-27 | 13:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة
0
min
الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
e-services
الامن
العام
application
جديدة
السكة
التالي
على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين
قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:51
سموطريتش يطرح خطة لـ"تهويد" منطقتين ذات كثافة سكانية عربية
أخبار دولية
13:51
سموطريتش يطرح خطة لـ"تهويد" منطقتين ذات كثافة سكانية عربية
0
أخبار دولية
13:48
ترامب يؤكد أنّ روسيا "لن تهاجم أراضي" حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
13:48
ترامب يؤكد أنّ روسيا "لن تهاجم أراضي" حلف شمال الأطلسي
0
أخبار لبنان
13:46
وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
أخبار لبنان
13:46
وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
0
أخبار لبنان
13:44
مرقص بحث مع "مراسلون بلا حدود" في التقدم المحرز في تصنيف لبنان ودعم الصحافيين
أخبار لبنان
13:44
مرقص بحث مع "مراسلون بلا حدود" في التقدم المحرز في تصنيف لبنان ودعم الصحافيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة
0
أخبار دولية
13:37
على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين
أخبار دولية
13:37
على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-10
فانس: أتطلع إلى مفاوضات إيران وأعتقد أنها ستكون بناءة
أخبار دولية
2026-04-10
فانس: أتطلع إلى مفاوضات إيران وأعتقد أنها ستكون بناءة
0
أخبار دولية
2026-02-16
الولايات المتحدة تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر
أخبار دولية
2026-02-16
الولايات المتحدة تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
0
حال الطقس
2026-08-26
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
حال الطقس
2026-08-26
الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة
0
أخبار دولية
13:37
على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين
أخبار دولية
13:37
على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مجمع نهاد نوفل الرياضيّ يمتلئ بمشجعي منتخب لبنان لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مجمع نهاد نوفل الرياضيّ يمتلئ بمشجعي منتخب لبنان لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
0
أخبار دولية
13:30
مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة
أخبار دولية
13:30
مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
2
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
3
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
4
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
5
اسرار
23:32
أسرار الصحف 27-8-2026
اسرار
23:32
أسرار الصحف 27-8-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية
7
خبر عاجل
07:24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردا على خروق حزب الله
خبر عاجل
07:24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردا على خروق حزب الله
8
خبر عاجل
07:32
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي طاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير
خبر عاجل
07:32
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي طاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More