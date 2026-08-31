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عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-31 | 13:13
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عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
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عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
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