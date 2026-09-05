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السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-05 | 13:17
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السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة
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السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة

 
 
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