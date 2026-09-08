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o
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عشية الأعياد اليهودية... إسرائيل ترفع الجهوزية على جبهتي لبنان والضفة
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-08 | 13:27
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عشية الأعياد اليهودية... إسرائيل ترفع الجهوزية على جبهتي لبنان والضفة
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عشية الأعياد اليهودية... إسرائيل ترفع الجهوزية على جبهتي لبنان والضفة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
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