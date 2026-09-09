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معبر العبودية .. فتح ام لم يفتح؟
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-09 | 13:35
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معبر العبودية .. فتح ام لم يفتح؟
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معبر العبودية .. فتح ام لم يفتح؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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