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بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته

تقارير نشرة الاخبار
2026-09-14 | 13:22
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بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته
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بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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