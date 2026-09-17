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"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
المؤلف
يارا ضرغام
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-17 | 13:55
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"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
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"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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