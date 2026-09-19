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نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟

طوني مراد المؤلف طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-19 | 13:20
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نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟
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نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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