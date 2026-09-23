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ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة

تقارير نشرة الاخبار
2026-09-23 | 13:21
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ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة

 
 
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