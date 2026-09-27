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تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-27 | 13:19
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تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
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تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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