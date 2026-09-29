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بعد حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي حول احتمال هجوم خارجي على بلاده... اجتماع للكابينت وآخر بين نتنياهو ولابيد
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-29 | 13:16
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بعد حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي حول احتمال هجوم خارجي على بلاده... اجتماع للكابينت وآخر بين نتنياهو ولابيد
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بعد حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي حول احتمال هجوم خارجي على بلاده... اجتماع للكابينت وآخر بين نتنياهو ولابيد
*
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