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طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-30 | 13:15
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طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
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طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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