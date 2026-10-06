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إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة

تقارير نشرة الاخبار
2026-10-06 | 13:22
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إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة
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إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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