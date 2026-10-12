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هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد

تقارير نشرة الاخبار
2026-10-12 | 13:30
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هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد
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هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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