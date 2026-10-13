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واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء

وسام نصرالله المؤلف وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-13 | 13:15
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واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء
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واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء

 
 
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