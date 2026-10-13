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غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
المؤلف
يارا ضرغام
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-13 | 13:47
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غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
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غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
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