مقدمة النشرة المسائية 15-10-2026

أن يصل الأمر بالولايات المتحدة الأميركية حد تقرير أن يتصل وزير الخارجية ماركو روبيو برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، فهذه خطوة متقدمة تعني جملة أمور وفي مقدمها أن الولايات المتحدة على مسار دعم لبنان وأن اتفاق الإطار مازال قائمًا على رغم كل المحاولات التي توحي بسقوطه.



عنصران دفعا واشنطن إلى خطوة الاتصال: ضبط شاحنة المتفجرات في البقاع، وتأكدُ انها تعود إلى حزب الله، والعنصر الثاني العملية القضائية التي استهدفت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، والتي رأى فيها البعض أن الإستهداف ليس للسفيرة فقط بل لكل المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



جاءت هذه التطورات بعد الموقف العالي السقف للنائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي يعكس الموقف الرسمي للحزب، ومفاده: نريد المتفجرات لأنها تعود للمقاومة.



وفي تطور مصرفي بارز قالت وكالة بلومبرغ إن لبنان سحب ترخيص بنك صادرات إيران. مصدر في مصرف لبنان المركزي أكد هذا الخبر.



في الحرب السعودية الحوثية، قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إن الحوثيين حاولوا مهاجمة عشرات المطارات والموانئ والمنشآت النفطية في السعودية، ومن تداعيات هذه الحرب السعودية، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركات مالية عالمية، من بينها جيه.بي مورجان ودويتشه بنك، سمحت لموظفيها المقيمين في السعودية بالعمل من المنزل بعد أن فاقمت سلسلة من الهجمات التي يشنها الحوثيون المخاوف الأمنية في المملكة.



وقال أحد المصادر إن شركة الاستثمار الأميركية فرانكلين تمبلتون أغلقت مقرها في الرياض مؤقتا وطلبت من جميع الموظفين العمل من المنزل حتى إشعار آخر.

ولم يتم تحديد موعد لانتهاء ترتيبات العمل الجديدة.