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مشروع الكهرباء القطري: ٣٠٠ ميغاوات عبر سوريا في ٦ أشهر و٣ آلاف ميغاوات خلال ٣ سنوات
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-16 | 13:13
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مشروع الكهرباء القطري: ٣٠٠ ميغاوات عبر سوريا في ٦ أشهر و٣ آلاف ميغاوات خلال ٣ سنوات
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مشروع الكهرباء القطري: ٣٠٠ ميغاوات عبر سوريا في ٦ أشهر و٣ آلاف ميغاوات خلال ٣ سنوات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
الكهرباء
القطري:
ميغاوات
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