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رودستر تحلّق… فهل اقترب عصر السيارات الطائرة؟

تقارير نشرة الاخبار
2026-10-16 | 20:55
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رودستر تحلّق… فهل اقترب عصر السيارات الطائرة؟
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رودستر تحلّق… فهل اقترب عصر السيارات الطائرة؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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