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عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-19 | 13:30
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عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
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عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
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