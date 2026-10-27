أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-27 | 14:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
0
min
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
طهران
موسكو
لقاءاتٌ
تتلاحق
التالي
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
ترامب في قلب الانتخابات الإسرائيلية.. هل يُربك فوز المعارضة حساباته؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:45
غروسي يدعو إيران أمام مجلس الأمن إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أخبار دولية
15:45
غروسي يدعو إيران أمام مجلس الأمن إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
0
خبر عاجل
15:14
نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 8:00 مساءً
خبر عاجل
15:14
نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 8:00 مساءً
0
أخبار دولية
15:04
قُبيل إقفال صناديق الاقتراع: النسب حتى الساعة الثامنة مساء
أخبار دولية
15:04
قُبيل إقفال صناديق الاقتراع: النسب حتى الساعة الثامنة مساء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:49
بزشكيان لنظيره الروسيّ: إجراءات واشنطن في المنطقة أظهرت ضرورة التعاون بين الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية
آخر الأخبار
12:49
بزشكيان لنظيره الروسيّ: إجراءات واشنطن في المنطقة أظهرت ضرورة التعاون بين الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
0
أخبار لبنان
2026-08-20
مقدّمة النّشرة المسائيّة 20-08-2026
أخبار لبنان
2026-08-20
مقدّمة النّشرة المسائيّة 20-08-2026
0
أخبار دولية
2026-08-12
وزير الدفاع الأميركي يقول إن كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات
أخبار دولية
2026-08-12
وزير الدفاع الأميركي يقول إن كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
3
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
6
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
7
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
8
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More