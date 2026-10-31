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الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-31 | 14:16
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الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
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الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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