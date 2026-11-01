أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
من السباحة إلى الركض... سباق الأكواتلون يتجدد في الـAtcl
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-01 | 13:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
من السباحة إلى الركض... سباق الأكواتلون يتجدد في الـAtcl
0
min
من السباحة إلى الركض... سباق الأكواتلون يتجدد في الـAtcl
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
السباحة
الركض...
الأكواتلون
يتجدد
الـAtcl
التالي
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:50
ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران
آخر الأخبار
15:50
ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران
0
أخبار دولية
15:45
عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
أخبار دولية
15:45
عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
0
أخبار دولية
15:40
تعرض ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال لهجوم في مياه الخليج
أخبار دولية
15:40
تعرض ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال لهجوم في مياه الخليج
0
آخر الأخبار
15:09
إعلام رسمي إيراني: ناقلتا نفط تصطدمان بألغام أثناء عبورهما "مسارا غير مُصرح به" في مضيق هرمز
آخر الأخبار
15:09
إعلام رسمي إيراني: ناقلتا نفط تصطدمان بألغام أثناء عبورهما "مسارا غير مُصرح به" في مضيق هرمز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من 40 كيلوغرامًا من الكوكايين في حقيبتَين… كيف أُحبطت أكبر عملية تهريب في مطار بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من 40 كيلوغرامًا من الكوكايين في حقيبتَين… كيف أُحبطت أكبر عملية تهريب في مطار بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
جيوب الأميركيين تختبر قوة اقتصاد ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
جيوب الأميركيين تختبر قوة اقتصاد ترامب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-06-27
بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
اخبار البرامج
2026-06-27
بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
0
آخر الأخبار
2026-04-15
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: من المتوقع عقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران
آخر الأخبار
2026-04-15
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: من المتوقع عقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران
0
حال الطقس
2026-07-09
الطقس الرطب مستمر... وضباب كثيف جبلاً
حال الطقس
2026-07-09
الطقس الرطب مستمر... وضباب كثيف جبلاً
0
أخبار لبنان
2026-06-22
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
أخبار لبنان
2026-06-22
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:45
عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
أخبار دولية
15:45
عراقجي: المشاورات مستمرة لكن لم نصل إلى النتيجة النهائية بعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من السباحة إلى الركض... سباق الأكواتلون يتجدد في الـAtcl
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من السباحة إلى الركض... سباق الأكواتلون يتجدد في الـAtcl
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من 40 كيلوغرامًا من الكوكايين في حقيبتَين… كيف أُحبطت أكبر عملية تهريب في مطار بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من 40 كيلوغرامًا من الكوكايين في حقيبتَين… كيف أُحبطت أكبر عملية تهريب في مطار بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
جيوب الأميركيين تختبر قوة اقتصاد ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
جيوب الأميركيين تختبر قوة اقتصاد ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
واشنطن وتل أبيب تدرسان الخيارات العسكرية… وطهران تفاوض وتستعد للحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:13
واشنطن وتل أبيب تدرسان الخيارات العسكرية… وطهران تفاوض وتستعد للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل بين تعثّر تشكيل الحكومة والاستعداد لمواجهة عسكرية إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل بين تعثّر تشكيل الحكومة والاستعداد لمواجهة عسكرية إقليمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:56
في مطار بيروت... الجمارك تحبط بالتعاون مع الأمن العام تهريب شحنة كوكايين ضخمة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:56
في مطار بيروت... الجمارك تحبط بالتعاون مع الأمن العام تهريب شحنة كوكايين ضخمة (فيديو وصور)
2
حال الطقس
02:52
استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
حال الطقس
02:52
استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
3
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
4
موضة وجمال
06:38
من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)
موضة وجمال
06:38
من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)
5
أمن وقضاء
03:21
بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك
أمن وقضاء
03:21
بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
7
أخبار دولية
00:40
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
أخبار دولية
00:40
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
8
أخبار دولية
00:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
أخبار دولية
00:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More