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سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟

تقارير نشرة الاخبار
2026-11-04 | 13:25
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سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟
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سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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