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إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة

تقارير نشرة الاخبار
2026-11-09 | 13:21
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إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة
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إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة

 
 
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