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وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2026-11-10 | 13:33
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وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
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وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان

تطرق وزير الطاقة والمياه جو الصدي الى المفاوضات الجارية مع دولة قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان، مشدداً على الرغبة في الربط الكهربائي مع الدولِ الصديقة.   


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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