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o
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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-15 | 13:13
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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
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