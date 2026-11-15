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لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت

تقارير نشرة الاخبار
2026-11-15 | 13:51
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لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
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لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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