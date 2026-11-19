"الوفاء للمقاومة": السلطة تغرق في سبات عميق في ظلّ مواصلة إسرائيل عدوانها على الجنوب

ما يحصل من ملاحقاتٍ قضائية وتحقيقات مع عناصر لحزب الله لم يمرّ من دون تعليق للحزب، إذ اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ أميركا تحاول تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة.



ورأت الكتلة أنّ السلطة تغرق في سبات عميق في ظلّ مواصلة إسرائيل عدوانها على الجنوب، محذّرة من مخاطر ما يُدبَّر دوليًا لمرحلة ما بعد اليونيفيل.