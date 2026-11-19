بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد

أقام المتسلّق اللبناني ماكسيم شعيا أمسية بعنوان "إيفرست... بعد 20 عاماً"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بوزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، بمناسبة مرور عشرين عاماً على غرسه العلم اللبناني على قمة جبل إيفرست، في مركز طيران الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات.



وحضر الأمسية وزراء: الصناعة جو عيسى الخوري، السياحة لورا الخازن، وممثل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي محمد مكّي، سفراء كندا غريغوي كاليغان، النروج نوت هالستا، النيبال محمد غزيل، وأوستراليا توم ويلسون، النائب ملحم خلف، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الرائد فريد خليل، المديرة العامة رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" إليسار نداف، إضافة إلى ممثلين عن البعثات الديبلوماسية وشخصيات سياسية وإعلامية ورياضية واجتماعية وتربوية.



بعد النشيد الوطني، تحدث شعيا فاستعاد تجربته في تسلق إيفرست، متوقفاً عند أبرز المحطات والتحديات والمواقف الصعبة التي رافقت رحلته إلى القمة قبل عشرين عاماً، وما تطلبته من تحضير بدني وذهني ونفسي، فضلاً عن إرادة صلبة وإصرار لا يتزعزع.



وعبّر شعيا عن فخره واعتزازه بـ"رفع العلم اللبناني على أعلى قمة في العالم"، معتبراً أن "تلك اللحظة لم تكن إنجازاً شخصياً فحسب، بل محطة حمل فيها لبنان إلى مكان طالما حلم الرياضيون ببلوغه، وأثبت أن الإرادة قادرة على تجاوز الحدود والصعاب".



وأكد "ضرورة التمسك بالأمل بلبنان والثقة بقدرة اللبنانيين على النهوض"، داعياً إياهم إلى "مواجهة التحديات وعدم الاستسلام أمام الأزمات والآلام التي مر بها لبنان، بل مواصلة التقدم والإيمان بإمكان تحقيق الإنجازات مهما اشتدت الصعوبات".



وأشار إلى أن "كتبه ستوزّع مجاناً على عشرات المدارس اللبنانية بعد موافقة المركز التربوي، بهدف إيصال تجربته إلى التلامذة والطلاب، وتحويلها إلى مصدر إلهام للأجيال الجديدة".



وشكر "المؤسسات والجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي وقفت إلى جانبه ودعمته خلال رحلته"، مؤكداً "أهمية الشراكة والتضامن في تحقيق الإنجازات الكبرى".



كما هنّأ شعيا "شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام محمد الحوت على نجاحها المتواصل"، مثنيا على "انضمام طائرة Airbus A321XLR إلى أسطول الشركة، مما يؤكد استمرار المؤسسات اللبنانية في التطور وتحقيق النجاحات، رغم الظروف المحيطة".



وتخلّلت الأمسية عروض لفيلم وثائقي تناول تجربة ماكسيم شعيا، موثقاً تفاصيل رحلته إلى قمة إيفرست، ومراحل الإعداد والتحضير، فضلاً عن التحديات والمخاطر التي واجهها خلال مسيرته نحو القمة، في استعادة مصوّرة لإنجاز بقي محفوراً في الذاكرة اللبنانية.



وتخلل الأمسية أيضا إطلاق الجزء الرابع والأخير من سلسلة Maximum Max، بعنوان Chomolungma: Top of the World.