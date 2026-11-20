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جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
الكاتب:
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-20 | 13:27
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جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
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جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
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