الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لولا الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-23 | 13:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
0
min
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
يكرّم
روّاد
الإعلام
والإعلان…والمكرّمون
يرسمون
ملامح
مستقبل
القطاع
الـAI
التالي
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:28
بحرية الحرس الثوري: انفجارات وحرائق في 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
آخر الأخبار
16:28
بحرية الحرس الثوري: انفجارات وحرائق في 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
0
أخبار لبنان
15:56
بارود: هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة ويجب نسج تحالفات ذكية
أخبار لبنان
15:56
بارود: هناك هشاشة بنظامنا السياسي تصل الى درجة السخافة ويجب نسج تحالفات ذكية
0
آخر الأخبار
15:49
زياد بارود لـ"عشرين 30": حتّى اليوم لم يحصل أي اجتماع بعد ال2019 لمناقشة قانون اللامركزية ويمكن أن تحرّكها اللجان المشتركة في الفترة المقبلة واهميته هي بشكل اساسي لادارة التنوع وخطورته اليوم في تشويهه
آخر الأخبار
15:49
زياد بارود لـ"عشرين 30": حتّى اليوم لم يحصل أي اجتماع بعد ال2019 لمناقشة قانون اللامركزية ويمكن أن تحرّكها اللجان المشتركة في الفترة المقبلة واهميته هي بشكل اساسي لادارة التنوع وخطورته اليوم في تشويهه
0
آخر الأخبار
15:37
زياد بارود لـ"عشرين 30": اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة
آخر الأخبار
15:37
زياد بارود لـ"عشرين 30": اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الحرب الاوكرانية الروسية وصلت الى ليبيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الحرب الاوكرانية الروسية وصلت الى ليبيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
واشنطن والدوحة تبحثان استئناف المفاوضات مع طهران وسط تصعيد إيراني ومواجهات في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:18
واشنطن والدوحة تبحثان استئناف المفاوضات مع طهران وسط تصعيد إيراني ومواجهات في اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-10-18
مصادر في مصرف لبنان: التوجه لرفع سقف السحوبات قيد الدرس... والإحتياطي هو أموال للمودعين
خبر عاجل
2026-10-18
مصادر في مصرف لبنان: التوجه لرفع سقف السحوبات قيد الدرس... والإحتياطي هو أموال للمودعين
0
أخبار لبنان
2026-08-12
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
أخبار لبنان
2026-08-12
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-03
الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-03
الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر
0
أمن وقضاء
2026-04-28
سرقت هواتف ضحاياها وباعتها لتشتري بثمنها المخدرات... وقوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
2026-04-28
سرقت هواتف ضحاياها وباعتها لتشتري بثمنها المخدرات... وقوى الأمن تعمّم صورتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
16:31
في عيد الاستقلال... باستا بألوان العلم اللبناني مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
16:31
في عيد الاستقلال... باستا بألوان العلم اللبناني مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين الزمن الجميل والاستقلال قصة نجوم صنعوا مجد الفن اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
IAA Hall of Fame يكرّم روّاد الإعلام والإعلان…والمكرّمون يرسمون ملامح مستقبل القطاع في عصر الـAI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جورج خضر.. مطران جمع اللبنانيين باختلافاتهم ورحل في يوم الاستقلال بعدما كرّس حياته للحوار والتلاقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الحرب الاوكرانية الروسية وصلت الى ليبيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الحرب الاوكرانية الروسية وصلت الى ليبيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
واشنطن والدوحة تبحثان استئناف المفاوضات مع طهران وسط تصعيد إيراني ومواجهات في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:18
واشنطن والدوحة تبحثان استئناف المفاوضات مع طهران وسط تصعيد إيراني ومواجهات في اليمن
0
أخبار دولية
13:08
إيزنكوت يسابق نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط مخاوف من تصعيد عسكري مع إيران
أخبار دولية
13:08
إيزنكوت يسابق نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط مخاوف من تصعيد عسكري مع إيران
0
أخبار دولية
13:01
أكثر من ٧٠٠ كلغ من المتفجرات ضبطها الجيش خلال ٨ أسابيع
أخبار دولية
13:01
أكثر من ٧٠٠ كلغ من المتفجرات ضبطها الجيش خلال ٨ أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
خلية حزب الله والتحقيقات القضائية ومرحلة ما بعد اليونيفيل في صلب الاتصالات والمواقف اللبنانية والدولية.. وإيران تردّ على كلام عون
تقارير نشرة الاخبار
13:00
خلية حزب الله والتحقيقات القضائية ومرحلة ما بعد اليونيفيل في صلب الاتصالات والمواقف اللبنانية والدولية.. وإيران تردّ على كلام عون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:37
توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين
أخبار لبنان
04:37
توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين
2
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:50
ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية
3
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
4
أمن وقضاء
04:49
أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين
أمن وقضاء
04:49
أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين
5
حال الطقس
03:44
استقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء
حال الطقس
03:44
استقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء
6
خبر عاجل
08:34
معلومات الـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يعطي إشارة بتوقيف الأشخاص الأربعة الذين أُعيد القبض عليهم بعد فرارهم من نظارة فصيلة الجديدة وتعميم بلاغات بحث وتحر بحق الفارين المتبقيين مع إبقاء المحضر مفتوحاً لمدة ٤٨ ساعة
خبر عاجل
08:34
معلومات الـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يعطي إشارة بتوقيف الأشخاص الأربعة الذين أُعيد القبض عليهم بعد فرارهم من نظارة فصيلة الجديدة وتعميم بلاغات بحث وتحر بحق الفارين المتبقيين مع إبقاء المحضر مفتوحاً لمدة ٤٨ ساعة
7
أخبار لبنان
08:13
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
أخبار لبنان
08:13
السفارة اللبنانية في الإمارات تحتفل بذكرى الاستقلال
8
أمن وقضاء
09:34
قوى الأمن تعمّم صورة سجينَين فارَّين من نظارة فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
09:34
قوى الأمن تعمّم صورة سجينَين فارَّين من نظارة فصيلة الجديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More