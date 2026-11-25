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لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-25 | 13:35
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لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
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لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
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