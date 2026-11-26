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o
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o
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o
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زيادة الأجور رهينة تعويضات نهاية الخدمة
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-26 | 13:30
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زيادة الأجور رهينة تعويضات نهاية الخدمة
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زيادة الأجور رهينة تعويضات نهاية الخدمة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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