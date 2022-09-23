أسرار الصحف 24-9-2022

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- يلاحظ من خلال الصور الموزعة عن اجتماعات تكتل «لبنان القوي» وجود حال من الإحباط على وجوه الحاضرين الذين تتوزع نظراتهم بين المجهول واللامبالاة والقلق وعدم التركيز.- إعتبرت مصادر دستورية أن نظرية قبول رئيس الجمهورية استقالة الحكومة المستقيلة بمرسوم مستقل ساقطة حكماً لأن الحكومة صارت مستقيلة بعد انتخاب مجلس النواب الجديد وليس رئيسها من تقدم باستقالته ولا استقال أكثر من ثلث الوزراء وبالتالي هي تستمر في تصريف الأعمال.- رأت مصادر متابعة أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لم يقدم أي جديد في إطلالته التلفزيونية الأخيرة وحاول تدوير الزوايا وكرر نفسه، ولم يظهر أن لديه خطة عمل وحاول ألا يزعل أحداً من دون أن يكون حاسماً في مواقفه.- يتخوف معنيون من تباطؤ رسمي وتقني في تزويد لبنان بهبة الفيول، في ظل مراوغة أميركية تجاه الموضوع.- وعد نائب في فريق «الثنائي» بحسم الجواب عن مصير مضاعفة رواتب العاملين والمتقاعدين ثلاثة أضعاف.- يجزم قيادي في تيار موالٍ أن هزّة تنظيمية محسوبة داخل فريقه، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية خلال الشهرين المقبلين.- جهات عدة تراهن على لقاء مفصلي وما سيخرج عنه من اصطفاف قبيل استحقاق داهم.- تضارب دستوري في مقاربة آلية مواكبة خطوة مرتقبة خلال أيام بالتزامن مع انقضاء مرحلة سياسية.