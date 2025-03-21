أسرار الصّحف المحلية 21-3-2025

النهار



تساءل مراقبون عن مصير سلف المحروقات التي سدّدها مديرو الفروع في الجامعة اللبنانية بالليرة بعد أن تقاضوها بدولار صيرفة في ضوء ما كتبه العميد بالتكليف في معهد الدكتوراه حسين رحال عن تبرع السيد هاشم صفي الدين بمادة المازوت.



يعاني أهالي البقاع الغربي وقرى جنوبية كانت تُزوّد بالكهرباء من معمل إبراهيم عبد العال، من انقطاع شبه مستمر بعدما قرّر وزير الطاقة الجديد حرمانها الكهرباء واعتماد برنامج تقنين قاس، في حين كانت تلك القرى تنعم بالكهرباء بشكل شبه كامل ولا تتوافر فيها المولدات الخاصة.



حضر وزير الصحة حفلاً تكريميّاً للطواقم الطبية في كازينو لبنان لكنّه لم يًجالس الساهرين بل دخل عند مناداته لتسليم الدروع وغادر بعدها مباشرة.



وفق متابعين، فإنّ ملف التعيينات ليس بالسهولة التي يتخيّلها وزراء جدد، إذ إنّ ثمة حسابات متداخلة كثيرة تؤثر في مسارها وتحكمه.



الجمهورية



كشف ديبلوماسي عربي أنّ السر الحقيقي خلف تأجيل بَتّ اسم لمنصب حسّاس هو أنّ كلمة السرّ الخارجية لم تأتِ بعد.



رأت دوائر خارجية أنّ لا شيء تحقق من شروط الإصلاح المطلوبة حتى الآن، على رغم من الإتيان بأشخاص أوادم في مواقع جديدة.



عُلِمَ أنّ الأخطر في إحدى الملفات القضائية التي تحرّكت حديثاً، تورُّط شركات خارجية بملفات فساد وهدر مال عام.



اللواء



يدور لغط محصور في الجهات المعنية، بحقيقة السياسة الأميركية تجاه ما يجري في المنطقة، وانعكاساته على لبنان لجهة دعم السلطات الجديدة.



تردد أن شخصية نيابية مسيحية وازنة درست زيارة الضاحية الجنوبية، ثم عدلت من الفكرة لأسباب غير واضحة.



تدقق شخصيات بالمدعوين إلى الافطارات الرسمية، لمعرفة التعامل معها، لجهة الدعوى أو الاستبعاد، والبحث بعد ذلك عن الأسباب والاحتمالات.



نداء الوطن



سألت مصادر رقابية: بعد قرار منع وزير الاقتصاد السابق من السفر، هل ستُكمِل الإجراءات في حق وزراء سابقين تولوا حقائب خدماتية دسمة وغضوا النظر عن مخالفات ارتكبها مدراء عامون ورؤساء أقسام في وزاراتهم؟



يبدو أن "حرب الملفات" ستندلع بين مسؤولين سابقين يتبادلون الاتهامات بأن بعضهم يشي بالبعض الآخر، وقد تكون هذه الوشايات المفاتيح التي ستفتح "أقفال" ملفات الفساد.



لاحظ مصدر قضائي أن ملفات قضائية قيد الملاحقة تحظى باهتمام إعلامي واسع، فيما يجري التعتيم على ملفات قضائية أكثر تسبّباً بهدرِ المال العام، ويعتقد هذا المصدر أن هناك مَن يوزِّع هذه الملفات ويعطي تعليمات بالتعتيم على ملفات أخرى.



البناء



قال خبير في الشؤون العسكرية إن نجاح اليمن وغزة في الصمود أمام آلة الحرب الأميركية والإسرائيلية والقيام بإطلاق الصواريخ على عمق الكيان أسقط أبرز رهانات الحرب الأميركية الإسرائيلية وهو مخاطبة الداخل الإسرائيلي بضمان عدم تأثره بتداعيات الحرب بهدف تحييد تأثيره السلبي الضاغط لوقف الحرب، طلباً للتهدئة لتجنّب التداعيات. واعتبر أن الذهاب للعمل العسكري البرّي كجواب على ضيق الوقت سوف يورّط الجيش الإسرائيلي المنهك بمغامرة لا قدرة له على الفوز بها بعدما فشل في ظروف أفضل بينما ظهر الرأي العام العالمي الذي ساند غزة طيلة فترة الحرب السابقة جاهزاً للعودة من حيث انتهى ومعه عدد فاعل من حكومات الغرب يرفع شعار العودة إلى وقف إطلاق النار.



يرى خبراء في الشؤون الإقليميّة أن الحدث التركيّ الذي يبدو مرشحاً للتصاعد يحمل مؤشرات كثيرة على سياق الوضع العام في المنطقة، انطلاقاً من موقع تركيا الهام في عدد من الملفات الساخنة. وأول المهتمين هو كيان الاحتلال الذي يقرأ خطر الفوضى في سورية والضعف في تركيا على الحدود فيذهب إلى المزيد من التوغل والتشدّد في إمساك الجغرافيا، وأميركياً يفتح القلق باب التريّث في البحث بالانسحاب من سورية وبالتروّي في رفع العقوبات، كما يعني عند الأكراد وسواهم من المعنيّين بالملفات السورية الداخلية وأخذ الوقت لمراقبة الأوضاع ومدى تماسك السلطة القائمة في دمشق. ولفت الخبراء إلى أن روسيا وإيران لن تبذلا هذه المرّة جهوداً لمعونة الرئيس التركي كما حدث في الانقلاب السابق. والأرجح هو خيار الحياد بين الرئيس التركيّ ومعارضيه.