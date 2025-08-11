أسرار الصحف 11-8-2025

النهار



- أكد مصدر معني بالتعيينات ألّا كيدية سياسية في قرار الحكومة وضع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في التصرّف، ولا "حرب كونية" ضد العونيين كما يروّجون بدليل أنّه تم تجديد تعيين روني لحود المعروف بإنتمائه السياسي رئيساً للمؤسسة العامة للاسكان في الجلسة نفسها.

- لفتت أوساط دبلوماسية بارزة إلى أنّ كل ما رُوّج محلياً عن توقف مهمة توم برّاك في لبنان كان خاطئاً، إذ لا يزال الملف في يده كما أنّ مورغان أورتاغوس معنية به ضمن موقعها مع بعثة بلادها في الأمم المتحدة.

- استعاد الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل الدعوات التي كان يطلقها الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال ثورة 17 تشرين عام 2019 إلى عدم قطع الطرقات في وجه الناس الآمنين وعدم تعطيل مصالحهم، وذكّروا مناصري الحزب بالانقلاب عما كانوا ينادون به ويدينونه.

- غاب سياسيون ونواب ورجال دين مسلمون عن زيارة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الجنوبية بخلاف ما حصل في زيارته السابقة الى الجنوب في كانون الأول 2023.

- تبيّن أنّ أعداداً لا بأس بها من اللبنانيين يجرون اتصالات بوكالات السفر لقطع إجازاتهم والمغادرة إلى حيث مراكز عملهم وإقامتهم، وذلك على خلفية المخاوف من قطع طريق المطار.





الجمهورية



- اقترَحَ مرجع سياسي ربط أي تنفيذ لقرار كبير وحساس بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها، ما قد يفتح الباب أمام دعم اقتصادي وإعادة إعمار.



- في استطلاع للرأي جاءت النتيجة أنّ مؤسسة وطنية لبنانية تتحمّل مسؤوليات كبيرة، تتمتع بثقة 85% من اللبنانيِّين.



- رأى خبير أميركي من جذور لبنانية أنّ واشنطن لن تحسم الآن المواجهة مع حزب بارز، وهي تفاوض الدولة الراعية لهذا الحزب.





اللواء



- تعمدت مصادر مغرضة ترويج إشاعات مختلقة بعد قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح للإيقاع بين مرجعيات رسمية وروحية وتوتير الأجواء السياسية.



- لوحظ أن عدداً من السياسيين الذين كانوا محسوبين على محور الممانعة أعلنوا تأييدهم لخطوة مجلس الوزراء، مناشدين "حزب لله" التجاوب مع كل ما يعزز دور الدولة ويحافظ على الإستقرار الحالي في البلد.



- تردد أن كارتيل مالي ونائب من رجال أعمال بارزين يعرقلون إجراءات إخلاء وزير سابق حاول تعريض مصالحهم للخطر إبان توليه مهامه الوزارية.





البناء



- ترصد العواصم الغربية بعناية تطورات الوضع داخل كيان الاحتلال مع تصاعد الموجات الشعبية المعارضة في الشارع لحكومة بنيامين نتنياهو بعدما سجلت التظاهرات الاحتجاجية إثر قرار توسيع الحرب في القطاع تطوّرات، لافتاً بالانتقال وفق أرقام الشرطة الإسرائيلية من تجمع بآلاف عدة الى حشد زاد عن مئة ألف مساء السبت في تل أبيب واتجاه لحشد أضخم السبت المقبل وصولاً إلى قرار بشل الاقتصاد والعودة إلى التداول بفكرة العصيان المدني والإضراب الشامل والمفتوح. ويعتقد الخبراء التابعون للشؤون الإسرائيلية أن هذا المشهد يشبه الخط التصاعدي الذي سجل في تموز 2024 قبل أن يسافر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ويعود مصحوباً بعمليات نوعية استهدفت القادة في المقاومة في لبنان وفلسطين. ترجّح التحليلات أنها حزمة أميركية استخبارية تم تفعيلها لمساندة كيان الاحتلال ومنع هزيمته ما أعاد التوازن إلى ساحات المواجهة وسمح بوقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشروط مريحة لكيان الاحتلال بانتظار القدرة على تغيير موازين القوى وهو ما يسعى إليه نتنياهو منذ مطلع العام وتدور الشكوك حول قدرته على تحقيقه، والخشية من أن تكون مواجهة نتنياهو مع الموجة الشعبية الحالية خالية من زخم يشبه ما بعد عودته من واشنطن العام الماضي.



- تساءل مرجع سياسيّ عن مصير قرار الحكومة اللبنانيّة بقبول ورقة المبعوث الأميركي توم باراك التي تنص على أن صدور قرار الحكومة بسحب سلاح حزب الله ضمن مهلة 120 يوماً يفترض أن يرافقه إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار والانسحاب من عدد من التلال المحتلة خلال ستين يوماً، وهو ما لم يحدث مع مرور أيام عدة على قرار الحكومة وما تسبّب به من أزمة داخلية، بحيث يتكرر ما جرى مع اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 عندما انسحب حزب الله من جنوب الليطاني ولم يتم وقف الأعمال العدائية من إسرائيل بعد ستين يوماً ولم تفعل واشنطن شيئاً لكن ماذا يمكن للحكومة أن تقول أمام هذا الإذلال الأميركي المتكرر لها أمام شعبها؟