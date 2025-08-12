أسرار الصحف 12-8-2025

علم أن نائباً شمالياً، تردد مرتين إلى مجلس شورى الدولة للضغط عليه في ملف طعن بلدي يختص بإحدى القرى التي كان مرجعيتها الأولى وخسر نصفها في الانتخابات البلدية الأخيرة لصالح نائب منافس له في القضاء.لم يعيّن الحكم في سوريا سفيراً جديداً له في لبنان حتى الساعة وتدار السفارة من موظفين لا يملكون توجيهات واضحة وفق أحد العارفين بأحوالهم.لوحظ أنه في معظم المناطق اللبنانية وخلال المهرجانات الفنية التي حصلت نهاية الأسبوع المنصرم، كانت أعلام الجيش اللبناني (مع العلم اللبناني) طغت على المشهد بعد الخبر عن استشهاد 6 عسكريين.بلغ عدد سمات العمل الممنوحة من الأمن العام اللبناني الى أجانب في الفترة ما بين 16حزيران و15 تموز 2025 نحو 5100 سمة بينها 3280 لعاملات وعمال من الجنسية الإثيوبية.اعتبر خبير عقاري ان فتح ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا معقد جداً ولا يمكن البدء به حالياً في ظل عدم وجود تنظيم إداري واضح في الداخل.يقول مقربون من "حزب الله" إن التحركات الاعتراضية على قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة ستبقى "منضبطة" حتى 31 آب لتمرير اجتماع مجلس الأمن بالتجديد لـ "اليونيفيل"، وانتهاء قيادة الجيش من إعداد البرمجة الزمنية. بعدها يمكن ان تتفلت التحركات.عُلِمَ أنّ رئيس مجلس إدارة مصرف كبير راسل مدراء فروع مصرفه لإجراء دراسة حول أسماء المودعين الذين يضعون الفريش دولار في حسابات في مصارف أخرى، مقابل مكافآت سخية على حجم المعلومات.تبدأ المحاكم الأميركية في منتصف أيلول مسار دعوى بحق المصارف اللبنانية بتهمة التورط في أنشطة إجرامية بهدف الاحتيال على المودعين.رأى دبلوماسي غربي بارز أنّ زيارة مسؤول غير عربي إلى لبنان تندرج في "تثبيت خطوط الاتصال ومحاولة كبح أي مسار عملي سريع لنزع السلاح من دون ضمانات مقابلة".تجاوزت دولة إقليمية العلاقة مع وزارة معنية، على خلفية ما يصدر ويعلن، وسط توقع مزيد من التأزم في العلاقات..أشادت جهات رسمية وسياسية بتوجُّه قطب وسطي، في ما يتعلق الفصل بين جماعته الطائفية في لبنان وخارجه، مشدداً على الوحدة داخلها بشكل رئيسي..لم تسقط فرضية حدوث عمل تخريبي في ما خص عطل الكهرباء، الذي أدى إلى انقطاع عمومي للتيار عن كل لبنان..أشارت مصادر أممية إلى أن الإشارة إلى القرار 2254 التي تضمنها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بعد مناقشة الوضع في سورية واعتباره المرجع الذي استند إليه المجلس في الدعوة إلى "تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254"، يمثل تحولاً بارزاً في النظرة الدولية لدرجة قدرة الحكومة السورية الحالية على تشكيل ضامن لوحدة المكونات السورية بعد الأحداث الدموية في الساحل السوري ومنطقة السويداء التي كانت موضع تنديد في مجلس الأمن، وفي ظل تعثر المفاوضات مع الجماعات الكردية في شمال شرق سورية، ما يعني أن التفكير بإحياء دعوة القرار إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تضمن المشاركة الواسعة في الحكم تصدر بقرار عن مجلس الأمن وفقاً للقرار 2254 كبديل للحكومة الحالية قد يكون على الطاولة في ضوء تدهور علاقة الحكومة بمكونات سورية رئيسية.قالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سورية ولبنان والسفير الأميركي في انقرة توم براك هو عراب ممر زنزور داخل الأراضي الأرمنية الذي يربط أذربيجان بتركيا بعد تسميته بممر ترامب، وإن هذا الممرّ يقفل طريق التواصل بين إيران وروسيا براً، ويُخضع الممر التجاري الروسي الهندي عبر إيران للرقابة الأميركية، لكن هذا الممر القائم على استئجار الأراضي الأرمنية من قبل شركة عقارية قام براك بتجميع المساهمين فيها باستثمار عقاريّ بالتعاون مع شريكه في مؤتمر دافوس الصحراء صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر. وقالت المصادر إن السؤال هو بعد التهديد الإيراني عن درجة التزام المساهمين بالتمويل من جهة، وعن الموقف الروسي من هذا الممر رغم اهتمام موسكو بقمة ألاسكا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.