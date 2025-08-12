أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
2025-08-11 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 12-8-2025
النهار
علم أن نائباً شمالياً، تردد مرتين إلى مجلس شورى الدولة للضغط عليه في ملف طعن بلدي يختص بإحدى القرى التي كان مرجعيتها الأولى وخسر نصفها في الانتخابات البلدية الأخيرة لصالح نائب منافس له في القضاء.
لم يعيّن الحكم في سوريا سفيراً جديداً له في لبنان حتى الساعة وتدار السفارة من موظفين لا يملكون توجيهات واضحة وفق أحد العارفين بأحوالهم.
لوحظ أنه في معظم المناطق اللبنانية وخلال المهرجانات الفنية التي حصلت نهاية الأسبوع المنصرم، كانت أعلام الجيش اللبناني (مع العلم اللبناني) طغت على المشهد بعد الخبر عن استشهاد 6 عسكريين.
بلغ عدد سمات العمل الممنوحة من الأمن العام اللبناني الى أجانب في الفترة ما بين 16حزيران و15 تموز 2025 نحو 5100 سمة بينها 3280 لعاملات وعمال من الجنسية الإثيوبية.
اعتبر خبير عقاري ان فتح ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا معقد جداً ولا يمكن البدء به حالياً في ظل عدم وجود تنظيم إداري واضح في الداخل.
يقول مقربون من "حزب الله" إن التحركات الاعتراضية على قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة ستبقى "منضبطة" حتى 31 آب لتمرير اجتماع مجلس الأمن بالتجديد لـ "اليونيفيل"، وانتهاء قيادة الجيش من إعداد البرمجة الزمنية. بعدها يمكن ان تتفلت التحركات.
الجمهورية
عُلِمَ أنّ رئيس مجلس إدارة مصرف كبير راسل مدراء فروع مصرفه لإجراء دراسة حول أسماء المودعين الذين يضعون الفريش دولار في حسابات في مصارف أخرى، مقابل مكافآت سخية على حجم المعلومات.
تبدأ المحاكم الأميركية في منتصف أيلول مسار دعوى بحق المصارف اللبنانية بتهمة التورط في أنشطة إجرامية بهدف الاحتيال على المودعين.
رأى دبلوماسي غربي بارز أنّ زيارة مسؤول غير عربي إلى لبنان تندرج في "تثبيت خطوط الاتصال ومحاولة كبح أي مسار عملي سريع لنزع السلاح من دون ضمانات مقابلة".
اللواء
تجاوزت دولة إقليمية العلاقة مع وزارة معنية، على خلفية ما يصدر ويعلن، وسط توقع مزيد من التأزم في العلاقات..
أشادت جهات رسمية وسياسية بتوجُّه قطب وسطي، في ما يتعلق الفصل بين جماعته الطائفية في لبنان وخارجه، مشدداً على الوحدة داخلها بشكل رئيسي..
لم تسقط فرضية حدوث عمل تخريبي في ما خص عطل الكهرباء، الذي أدى إلى انقطاع عمومي للتيار عن كل لبنان..
البناء
أشارت مصادر أممية إلى أن الإشارة إلى القرار 2254 التي تضمنها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بعد مناقشة الوضع في سورية واعتباره المرجع الذي استند إليه المجلس في الدعوة إلى "تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254"، يمثل تحولاً بارزاً في النظرة الدولية لدرجة قدرة الحكومة السورية الحالية على تشكيل ضامن لوحدة المكونات السورية بعد الأحداث الدموية في الساحل السوري ومنطقة السويداء التي كانت موضع تنديد في مجلس الأمن، وفي ظل تعثر المفاوضات مع الجماعات الكردية في شمال شرق سورية، ما يعني أن التفكير بإحياء دعوة القرار إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تضمن المشاركة الواسعة في الحكم تصدر بقرار عن مجلس الأمن وفقاً للقرار 2254 كبديل للحكومة الحالية قد يكون على الطاولة في ضوء تدهور علاقة الحكومة بمكونات سورية رئيسية.
قالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سورية ولبنان والسفير الأميركي في انقرة توم براك هو عراب ممر زنزور داخل الأراضي الأرمنية الذي يربط أذربيجان بتركيا بعد تسميته بممر ترامب، وإن هذا الممرّ يقفل طريق التواصل بين إيران وروسيا براً، ويُخضع الممر التجاري الروسي الهندي عبر إيران للرقابة الأميركية، لكن هذا الممر القائم على استئجار الأراضي الأرمنية من قبل شركة عقارية قام براك بتجميع المساهمين فيها باستثمار عقاريّ بالتعاون مع شريكه في مؤتمر دافوس الصحراء صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر. وقالت المصادر إن السؤال هو بعد التهديد الإيراني عن درجة التزام المساهمين بالتمويل من جهة، وعن الموقف الروسي من هذا الممر رغم اهتمام موسكو بقمة ألاسكا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
12-8-2025
أسرار الصحف 11-8-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-10
أسرار الصحف 11-8-2025
اسرار
2025-08-10
أسرار الصحف 11-8-2025
0
اسرار
2025-08-06
أسرار الصحف المحلية ٧-٨-٢٠٢٥
اسرار
2025-08-06
أسرار الصحف المحلية ٧-٨-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-08-05
أسرار الصحف 6-8-2025
اسرار
2025-08-05
أسرار الصحف 6-8-2025
0
اسرار
2025-08-04
أسرار الصحف 5-8-2025
اسرار
2025-08-04
أسرار الصحف 5-8-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-10
أسرار الصحف 11-8-2025
اسرار
2025-08-10
أسرار الصحف 11-8-2025
0
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
0
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
0
اسرار
2025-08-06
أسرار الصحف المحلية ٧-٨-٢٠٢٥
اسرار
2025-08-06
أسرار الصحف المحلية ٧-٨-٢٠٢٥
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
0
منوعات
14:55
تشبث بقطار عقب انطلاقه... جزائري ينجو من مصير مأساوي
منوعات
14:55
تشبث بقطار عقب انطلاقه... جزائري ينجو من مصير مأساوي
0
أخبار لبنان
06:46
اقتراح قانون للنائب عبدالله لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة
أخبار لبنان
06:46
اقتراح قانون للنائب عبدالله لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة
0
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
0
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
0
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
0
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
0
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
0
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
2
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
4
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
5
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
6
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More